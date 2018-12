Frans parket wil twee mannen uit Charleroi voor assisen voor aanslagen Charlie Hebdo lva

23 december 2018

15u18

Bron: Belga, ANP 2 Het parket in Parijs wil veertien verdachten naar assisen sturen voor de aanslagen op Charlie Hebdo, Montrouge en de Hyper Cacher in januari 2015. Onder hen bevinden zich ook twee Belgen, weet RTL-TVI. Metin Karasular en Michel Catino, twee mannen uit Charleroi, worden verdacht van wapenhandel. In totaal vielen er zeventien doden.

Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen wie effectief voor het hof van assisen zal verschijnen. De Belgen worden ervan verdacht dat ze wapens leverden aan de daders van de aanslagen. De onderzoekers vonden in de woning van Karasular documenten met de prijs van explosieven, ontstekingsmechanismes en 500 kogels voor een kalasjnikov. Volgens hun advocaten ontkennen de twee de feiten die hen ten laste worden gelegd.

Jihadist overgebracht naar Parijs

De Franse jihadist Peter Cherif werd vanuit Djibouti overgebracht naar Parijs. Hij was geboeid en onder politiebegeleiding op een Air France-vlucht gezet.

Cherif wordt ervan verdacht banden te hebben gehad met de broers Kouachi, die de aanslag op Charlie Hebdo pleegden. Sommige Franse media wijzen hem zelfs aan als "het brein" achter de aanslag.

Maar volgens een bron bij justitie is er tegen Cherif nog geen aanhoudingsmandaat uitgevaardigd in dit dossier, al kan dat nog gebeuren na verder onderzoek. Cherif zal in Parijs zo snel mogelijk worden ondervraagd door één of meerdere rechters van de anti-terrorismecel.