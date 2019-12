Frans openbaar vervoer staakt door tijdens kerstdagen, ook internationale treinen verstoord kv

23 december 2019

17u37

De staking bij het openbaar vervoer in Frankrijk gaat door tijdens de feestdagen. Volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF zullen vandaag, de dag voor Kerstmis, maar twee van de vijf hogesnelheidstreinen (tgv's) rijden. Ook de dienstregeling van internationale treinen van Thalys en Eurostar is verstoord.

De staking tegen de pensioenhervorming duurt nu al bijna drie weken. Uit een peiling bleek zondag dat de steun van de Fransen voor de staking afbrokkelt nu de vakantie is begonnen. Iets meer dan de helft steunt het protest nog of heeft er sympathie voor. Veel Fransen rekenen op het openbaar vervoer om op vakantie te gaan of om familie te bezoeken.