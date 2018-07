Frans onderzoek: "Brand was oorzaak van crash EgyptAir" kv

07 juli 2018

03u21

Bron: ANP 0 De Franse onderzoeksraad voor luchtvaartveiligheid trekt de conclusies van Egypte in twijfel over de toedracht van de vliegramp met het toestel van EgyptAir in 2016. Volgens de onderzoeksraad (BEA) heeft hoogstwaarschijnlijk een brand ervoor gezorgd dat de Airbus met 66 mensen aan boord in de Middellandse Zee stortte.

Het Egyptische onderzoekscomité verklaarde na het ongeval dat er sporen van explosieven waren ontdekt en ging uit van opzet. De BEA komt tot een heel andere conclusie en tikt de Egyptische onderzoekers op de vingers. Het is nooit duidelijk geworden of het incident verder is onderzocht, meldt de BEA die nog altijd op een definitief rapport van Egypte wacht.

De Airbus A320 verdween op 19 mei 2016 tijdens een vlucht van Parijs naar Caïro. Alle inzittenden van vlucht MS804 kwamen om het leven.