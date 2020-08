Frans nudistendorp getroffen door coronavirus: zeker 100 besmettingen TTR

23 augustus 2020

12u35

Bron: Sudinfo, France 3 84 Het coronavirus treft Cap d’Agde, dé populairste plek voor nudisten in Frankrijk. In Village in Cap d’Agde werden meer dan honderd coronabesmettingen vastgesteld.



Elke zomer zakken ongeveer 40.000 mensen af naar het nudistendorp in het zuiden van Frankrijk. Nadat twee hotelmedewerkers besmet raakten met het coronavirus werden maandag mobiele testpunten opgericht om mensen te screenen op Covid-19.

Het Franse dorp staat naast zijn naaktcampings ook bekend om zijn vele seks- en parenclubs. Op toeristische websites wordt het dorp aangeprezen als “de droom voor swingers”. “In een naturistenkamp is afstand houden onmogelijk, dus moest een screening wel”, getuigt iemand aan France 3 Régions. “Er zijn veel besmette mensen, het is beter om het te voorkomen. ’s Avonds zitten we allemaal samen. Het is een ontmoetingsplaats, we zitten er niet om te kaarten. ‘s Avonds rollen de lichamen hier over elkaar”, luidt het.

“Het zijn voornamelijk jonge mensen en geen ernstige gevallen”, zegt Pierre Ricordeau van het regionale gezondheidsinstituut aan France 3 Régions. “De situatie is niet catastrofaal, maar wel zorgwekkend.” Er gelden nu strengere maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is het verplicht om een mondmasker te dragen op straat en op het strand, mogen er niet meer dan tien personen in éénzelfde straat zijn en moeten clubs verplicht een uur vroeger de deuren sluiten.

Het Regionale Agentschap voor de Gezondheid roept bezoekers van Cap d’Agde op zich te laten testen.

