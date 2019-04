Frans nationaal debat werpt zijn vruchten af: premier wil belastingverlaging AW

08 april 2019

19u13

Bron: Belga 0 De Franse premier Edouard Philippe beloofde vandaag om de belastingen en overheidsuitgaven te verminderen. Na het "grote nationale debat", een drie maanden durend proces dat door analisten was samengevat, zei Philippe dat hij "een grote behoefte aan gerechtigheid en rechtvaardigheid" voelde.

Macron lanceerde het debat in een reactie op de protestbeweging van de gele hesjes, die met wegversperringen en rellen sinds haar ontstaan in november aanvankelijk actie voerde tegen de verhoging van de taksen op brandstoffen.



De vrijwel stuurloze beweging eist inmiddels ook loonsverhogingen, belastingverlagingen, betere openbare diensten, directere democratie en het ontslag van Macron. “De ergernis van de belastingbetaler is overduidelijk. We moeten zo snel mogelijk de taksen verlagen”, zei de premier.

Online debat

Viceminister van Milieu Emmanuelle Wargon zei dat meer dan een half miljoen respondenten online hebben deelgenomen aan het debat. Meer dan 600.000 bladzijden aan geschreven bijdrages van lokale debatten en van klachtenboeken werden gescand en gedigitaliseerd door de Franse nationale bibliotheek.

De officiële analyse die vandaag aan Philippe werd gepresenteerd in de expohal van het Grand Palais op de Champs-Elysees kreeg ook veel steun voor het klimaat, maar niet door belastingverhogingen. Er was ook een vraag naar een eerlijkere belastingverdeling, zei analist Frederic Micheau, waarbij gevraagd wordt om de uitbreiding van de inkomstenbelasting naar momenteel vrijgestelde lager betaalde werknemers, de herinvoering van een vermogensbelasting die onder Macron werd afgeschaft, en een verlaging van de BTW, vooral die op dagelijkse benodigdheden.