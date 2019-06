Frans leger onthult pantserwagens waarmee Belgisch leger wordt uitgerust jv

24 juni 2019

21u11

Bron: belga 1 Het Franse leger heeft een tipje van de sluier opgelicht van de nieuwe gepantserde voertuigen die vanaf 2025 ook door de gevechtseenheden van de Belgische Landcomponent in gebruik zullen worden genomen.

De nieuwe pantsers worden ontwikkeld in het kader van het Scorpion-programma. De voertuigen van het type Griffon, een licht gevechtsvoertuig, en Jaguar, een zwaarder verkennings- en gevechtspantservoertuig, worden de basismodellen van beide legers en zullen "helemaal interoperabel" zijn, zo klinkt het bij de baas van de Landcomponent, generaal-majoor Marc Thys.

De Belgische generaal trok maandag naar Frankrijk om de Griffon voor het eerst "in het echt" te bekijken. Plaats van afspraak was het technische sectie van de Franse landmacht (STAT) in Satory nabij Versailles. Daar worden momenteel doorgedreven tests uitgevoerd met de nieuwe voertuigen, die vanaf dit jaar geleverd zullen worden.

Frankrijk wil 1.722 Griffons en 248 Jaguars kopen. De Belgische bestelling omvat 382 Griffons en 60 Jaguars. Ons land betaalt daarvoor ongeveer 1,5 miljard euro, met een economische return voor de Belgische industrie. Tussen 2025 en 2030 worden ze geleverd in het kader van een uniek "strategisch partnerschap" dat de ministers van Defensie van beide landen in november vorig jaar ondertekenden.

Het partnerschap omvat ook een operationeel luik, met trainingen, opleidingen en onderhoud van het materiaal. De betrokken eenheden van beide legers zullen quasi-identieke structuren aannemen. De militairen van de twee landen zullen gelijkaardige opleidingen en trainingen volgen, wat maakt dat een Belgische compagnie zonder voorafgaande voorbereiding kan deelnemen aan een operatie van een Frans bataljon en vice versa.

Dat België voor Frankrijk koos als partner voor de vernieuwing van de uitrusting van de Landcomponent hoeft niet te verbazen, zo legde kolonel Manuel Morin aan enkele Belgische journalisten uit. Beide landen zijn lid van de Navo en voorstanders van een versterkte Europese samenwerking.

De samenwerking met de veel grotere Franse landmacht biedt de Belgische Landcomponent, die na opeenvolgende herstructureringen is uitgedund tot minder dan 10.000 manschappen, toegang tot "zaken die men in België niet meer heeft", zoals testinstallaties of oefeningen met de zware Franse Leclerc-tanks en Tigre-gevechtshelikopters.

In het kader van de samenwerking heeft het Belgische leger drie officiers afgevaardigd naar de generale staf van de Franse landmacht en de bewapeningsafdeling van het Franse ministerie van Defensie. Dat aantal zal in de loop van de komende jaren nog stijgen, aldus generaal Thys.

Meer over politiek

overheid

defensie

Frankrijk

Landcomponent