Frans kunstenaarskoppel spoorloos na schilderen van eerbetoon aan omstreden mensenrechtenactivist in China kv

23u44

Bron: Belga, BBC 0 AFP Het koppel bij hun werk voor de Shenzhen-Hongkong Biënnale voor Urbanisme/ Architectuur. Twee kunstenaars uit Frankrijk zijn al een week spoorloos nadat ze in China een muurschildering maakten ter ere van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, een naam die nog steeds erg omstreden is in het Aziatische land. Vrienden en familie van het stel zijn erg ongerust.

Hu Jiamin en zijn echtgenote Marine Brossard, een koppel uit Lyon, maakten op 15 december een muurschildering van een lege blauwe stoel voor de Biënnale voor Urbanisme/ Architectuur in de Zuid-Chinese stad Shenzhen.

De lege stoel in hun werk moet de herinnering aan Liu Xiaobo levendig houden. De prominente mensenrechtenactivist werd door het regime in China in 2008 in de cel gezet omdat hij had opgeroepen tot de democratie in het land. Omdat hij in 2010 niet in staat was om naar Noorwegen te reizen om zijn Nobelprijs in ontvangst te nemen, werd hij op de ceremonie vertegenwoordigd door een lege stoel. De man overleed in juli in gevangenschap. De naam van Liu Xiaobo is in China taboe. De meerderheid van de Chinezen heeft bijgevolg nog nooit van hem gehoord.

Agenten in burger

Vorige week vrijdag sprak Hu met de South China Morning Post over zijn werk: “Ik ben geen radicaal persoon en ik ben geen activist… Ik schilderde de stoel om mijn persoonlijke herdenking en rouw over meneer Liu uit te drukken, maar het is geen publiek manifest.” Hu vertelde dat hij zich veilig voelde, omdat hij Frankrijk woont. “Maar zelfs als ik in China zou wonen, zou ik me niet teveel zorgen maken, voegde hij eraan toe, “want ik denk dat veel angst voortkomt uit de verbeelding van de mensen.”

Tegen de avond was zijn muurschildering echter afgedekt en werd het koppel benaderd door agenten in burger die hen uit elkaar haalden en meenamen, zo schrijft de Hongkongse krant Ming Pao.

Een journalist die getuige was van het incident zag hoe de kunstenaars huilden toen ze werden meegenomen en hoorde Hu roepen dat hij een Franse burger was, maar een agent antwoordde hem: “Dit is China en weet je wat: het is niet hetzelfde.”

AFP De Franse Marine Brossard legt de laatste hand aan de muurschildering ter ere van mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. De vrouw en haar man zijn al een week spoorloos.

Onbereikbaar

Twee vrienden van het stel vertelden aan AFP dat ze Hu en Brossard al een week lang niet meer te pakken krijgen. “We proberen hen te bereiken. We begrijpen niet wat er aan de hand is,” zegt een goede vriend van het koppel aan AFP onder voorwaarde van anonimiteit. Brossard antwoordt niet op e-mails en de gsm van Hu gaat rechtstreeks naar voicemail.

Zowel de politie van Shenzhen, als het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen geen informatie te hebben over het stel.

Onrustwekkend

Volgens Patrick Poon, onderzoeker voor Amnesty International, is het “verontrustend” dat niemand in staat is om het koppel te bereiken. “Gezien China’s slechte reputatie op vlak van mensenrechten, lopen ze het risico op foltering of andere slechte behandelingen als ze worden vastgehouden zonder toegang tot een advocaat van hun keuze,” zegt hij. “De Franse overheid en de internationale gemeenschap moeten de Chinese overheid blijven ondervragen over hun verblijfplaats en toestand,” voegt hij eraan toe.