Frans jongetje (10) besmet met hondsdolheid kv

18u18

Bron: Belga 0 thinkstock In Frankrijk is bij een tienjarig kind hondsdolheid vastgesteld. De jongen zou al in augustus tijdens een verblijf in Sri Lanka besmet zijn geraakt, toen hij op het strand door een hond werd gebeten. Dat deelde de gezondheidsdienst van de regio Auvergne-Rhône-Alpes dinsdag in Lyon mee. Het kind wordt sinds vorige week in het ziekenhuis behandeld. Eenmaal uitgebroken is de ziekte bijna voor 100 procent dodelijk.

Gevallen van hondsdolheid zijn in Frankrijk net als in België uiterst zeldzaam. Sinds 1970 werden door de Franse autoriteiten slechts 23 gevallen geregistreerd en steeds was de besmetting in het buitenland gebeurd. Wereldwijd is de ziekte volgens de Wereldgezondheidsorganisaties jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 59.000 doden, vooral in Afrika en Azië. De virussen worden meestal overgedragen door beten of krassen van besmette zoogdieren. Er bestaan werkzame vaccins, die ook kort na een dierenbeet nog kunnen helpen.

De regionale Franse overheid in Lyon benadrukte dat wereldwijd nog geen besmetting tussen mensen is bewezen, afgezien van heel oude gevallen waarbij de organen van een besmette donor werden getransplanteerd. Uit voorzorg werden de mensen toch maar geïdentificeerd, die direct contact hebben gehad met het speeksel of de tranen van de tienjarige jongen. Er wordt nu onderzocht of ze moeten gevaccineerd worden.