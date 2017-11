Frans gerecht vreest zelfmoordpoging Salah Abdeslam: "Hij moet zijn proces bijwonen" SPS

19u27

Bron: Belga 0 epa Salah Abdeslam zit in de gevangenis van Fleury-Mérogis De Franse minister van Justitie Nicole Belloubet heeft vandaag bevestigd dat er vrees bestaat voor een "zelfmoordpoging" van Salah Abdeslam, de enige overlevende van de jihadisten achter de aanslagen van Parijs van 13 november 2015 in Parijs. Hij zit geïsoleerd opgesloten.

Salah Abdeslam is in beschuldiging gesteld en geldt als een essentiële schakel in de voorbereidingen en de uitvoering van de aanslagen die aan 130 mensen het leven hebben gekost en die honderden anderen hebben verwond. Sinds zijn arrestatie zwijgt hij.

Door nieuwszender LCI gevraagd of er vrees is voor een zelfmoordpoging van de man antwoordde Belloubet affirmatief. "We doen er alles aan (om een zelfmoordpoging) onmogelijk te maken", zei ze omtrent de meest gesurveilleerde gevangene van het land. Camera's volgen hem continu in zijn cel.

"Onze obsessie is dat hij zijn proces kan bijwonen, dat willen we ten alle prijze vrijwaren", zei de minister. Ze voegde eraan toe dat er nog geen datum voor een proces in Frankrijk is vastgelegd.

Ook zei Belloubet dat Parijs de "omstandigheden inzake veiligheid aftoetst" opdat Abdeslam in Brussel het proces rond de schietpartij van 25 maart 2016 in Vorst kan bijwonen. Drie dagen daarna werd hij gearresteerd.

Tegen alle verwachtingen in wil hij verschijnen op dit proces. België heeft Frankrijk gevraagd hem daarvoor door te spelen. Een antwoord van het hof van beroep in Parijs op dit verzoek is nakend. Indien licht op groen, moeten de praktische schikkingen vastgelegd worden.