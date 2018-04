Frans gerecht verbiedt ouders om hun kind ‘Jihad’ te noemen kg

17 april 2018

11u37

Bron: BBC, Thelocal.fr 6 De ouders die hun baby Jihad wilden noemen, zijn teruggefloten door een Franse rechtbank. De naam zou een negatief effect kunnen hebben op het leven van de jongen en is daarom geen goede optie, zo luidde het oordeel. De rechter stelt 'Jahid' voor als een mogelijk alternatief.

De zaak liep al sinds vorig jaar, toen de ouders in de zomer naar het gemeentehuis in Toulouse trokken om hun zoon ‘Jihad’ in te schrijven. Het gemeentehuis trok meteen aan de alarmbel en verwittigde de autoriteiten. Volgens de Franse wetgeving zijn ouders vrij om de voornaam van hun kind te kiezen, tenzij de naam het kind kan benadelen.

Het Arabische woord ‘jihad’ betekent een ‘worsteling’ of een ‘streven’, maar wordt in het Westen vooral geassocieerd met de ‘heilige oorlog’ die terroristen voeren tegen niet-gelovigen. Door die negatieve connotatie oordeelt de rechtbank uit Toulouse nu dat het kind een andere naam moet krijgen. Als alternatief stelt het gerecht voor om de klinkers in de naam om te wisselen tot 'Jahid’.

Mogelijk zocht de rechter inspiratie bij een gelijkaardige zaak uit 2016, waarbij een stel ouders zelf met die oplossing kwamen, toen ze te horen kregen dat ze hun kind niet Jihad mochten noemen.

Frankrijk en België

Er zijn nochtans wél Franse burgers die de naam Jihad dragen. In 2013 werd een moeder uit Nimes nog veroordeeld tot een celstraf met uitstel en een fikse boete omdat ze haar 3-jarige zoon Jihad naar school had gestuurd met een provocerend t-shirt. Het kledingstuk had de opdruk “Ik ben een bom” op de voorkant en “Geboren op 11 September” op de achterkant.

Ook in Vlaanderen wordt de naam gebruikt. Volgens cijfers van Kind en Gezin werden vijf jongens en zeven meisjes Jihad genoemd in de afgelopen tien jaar.