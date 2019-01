Frans gerecht sluit kwaad opzet niet uit bij brand in skioord Courchevel ttr

25 januari 2019

18u20

Bron: belga 0 In Frankrijk sluit het gerecht niet uit dat de brand in een appartement in het skioord Courchevel aangestoken is. "De criminele piste wordt serieus onderzocht", zei de procureur van Albertville, Anne Gaches, vandaag op een persconferentie.

In het centrum van Courchevel brak vorige zondag een zware brand uit in een gebouw waar volgens de prefectuur seizoensarbeiders, onder wie buitenlanders, verblijven. Twee seizoensarbeiders kwamen daarbij om het leven.

"We onderzoeken de criminele piste maar we hebben momenteel nog geen elementen die ons toelaten om mogelijke daders te identificeren", aldus de procureur. Het Franse gerecht had vandaag een vergadering met de families van de slachtoffers.

