Frans gerecht opent onderzoek naar "erbarmelijke omstandigheden" waarin lichamen geschonken aan de wetenschap werden bewaard HLA

09 juli 2020

23u48

Bron: L'Express 0 Woensdag heeft het Franse gerecht een officieel onderzoek geopend naar de wantoestanden in het ‘Centre du don des corps’ (CDC), een wetenschappelijk centrum verbonden aan de universiteit Paris-Descartes. Het CDC is gesloten sinds het Franse weekblad L’Express in november vorig jaar de erbarmelijke omstandigheden in het centrum heeft onthuld. De lichamen lagen er volgens L’Express te rotten en werden opgegeten door ratten.

Het Parijse onderzoekscentrum werd in 1953 opgericht en was het grootste anatomische centrum van Europa. Jaarlijks werden er honderden lichamen geschonken aan de wetenschap naartoe gebracht. Volgens de onthullingen van het weekblad werden die lichamen bewaard in oude gebouwen en werden er rottende en door muizen en ratten aangevreten menselijke resten gevonden. L’Express omschreef de situatie in het centrum als “een massagraf” en beschreef hoe lichaamsdelen in het rond slingerden en naakte lichamen op elkaar gestapeld waren.

Meteen nadat de feiten aan het licht waren gekomen, werd het CDC gesloten door de onderzoeksrechter en kregen de Sociale Inspectie en de Algemene Inspectie van Onderwijs en Onderzoek de opdracht een administratief onderzoek uit te voeren. Uit het verslag van de inspectiediensten, dat vorige maand werd afgewerkt, blijkt dat er “ernstige ethische tekortkomingen” werden vastgesteld in het beheer van het CDC.

80 klachten

Het Parijse gerecht heeft nu een strafrechtelijk onderzoek geopend wegens lijkschennis. “Dit is zeer goed nieuws”, zegt Frédéric Douchez, advocaat van tientallen families die in deze zaak een klacht hebben ingediend. Volgens de advocaat zullen de onderzoeksrechters een veel grotere bevoegdheid hebben om de zaak helemaal uit te spitten. In totaal werden al bijna 80 klachten ingediend bij het gerecht.