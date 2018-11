Frans gerecht kent moeder geworden vader statuut van "biologische ouder" toe jv

14 november 2018

19u11

Bron: afp 0 Een Franse man die vrouw geworden is, wilde in de geboorteakte van haar dochter als moeder van het meisje erkend worden. Het Franse gerecht verwierp die vraag, maar gaf haar in de plaats daarvan het statuut van "biologische ouder". Volgens haar advocaat is dat "onuitgegeven".

In 2011 werd de als man geboren Claire (niet haar echte naam, red.) als vrouw geregistreerd in de Franse burgerlijke stand, later volgde een geslachtsoperatie. In 2014 kreeg ze, samen met haar echtgenote sinds 1999, een derde kind. Dat kind was het eerste waarvan ze de moeder werd.

In juli 2016 besliste een rechtbank in Montpellier al om de vraag te verwerpen om de geboorteakte van haar oudste dochter, geboren voor de geslachtsaanpassing, te wijzigen. In beroep werd vandaag die vraag opnieuw verworpen, maar in het arrest schrijft het hof dat het "in het algemeen belang" is dat de "biologische link" in de geboorteakte herschreven wordt "onder de bepaling 'biologische ouder'". Het hof eiste dat deze wijzigingen worden aangebracht.

"Het is onuitgegeven dat de link van de biologische verwantschap wordt erkend", aldus Claires advocate Clélia Richard. "De vrouwelijke naam van mijn cliënte zal op de geboorteakte vermeld staan, zelfs al gebruikt de rechtbank het woord 'moeder' niet.”