Frans geel hesje ernstig gewond nadat hij geraakt wordt door rubberen kogel

17 januari 2019

13u04

Bron: Sud Ouest, 20 minutes Bordeaux 0 Olivier Beziade, een 47-jarige Fransman, raakte ernstig gewond toen hij afgelopen weekend deelnam aan het protest van de gele hesjes in Bordeaux. Op amateurbeelden is te zien hoe een rubberkogel hem treft waarna hij neervalt en zijn hoofd hevig begint te bloeden. Momenteel wordt hij in een kunstmatige coma gehouden.

Het voorval speelde zich afgelopen zaterdag af in het centrum van Bordeaux. De gele hesjes protesteerden er nogmaals tegen het Franse overheidsbeleid. Omdat politieagenten de protestanten uiteen probeerden te drijven, vuurden ze een traangasgranaat af en schoten ze met rubberkogels. Één rubberkogel trof Olivier Beziade op het achterhoofd waarna hij neerviel.



Even later is op dezelfde videobeelden te zien dat de man terug opstaat, maar hevig bloedt. Reddingswerkers snellen te hulp waarna hij wordt afgevoerd met een ambulance. Eenmaal in het ziekenhuis werd Olivier in een kunstmatige coma gebracht omdat de artsen zagen dat de man een hersenbloeding kreeg.

Gerechtelijke stappen

Intussen gaat het volgens de vrouw van Olivier al een beetje beter. “Olivier ligt intussen drie dagen op de intensive care en het gaat al een beetje beter”, schrijft Cindy in een Facebookpost. “Hij reageert op mijn stem en die van verzorgers. Een minpuntje: hij heeft momenteel koorts en zijn nog op zoek naar de oorzaak.”

Eerder reageerde de vrouw woedend nadat ze de beelden zag: “Olivier deed niets verkeerd, hij had niks gebroken of stukgemaakt, in tegenstelling tot wat sommigen schreven. De politie vuurde een schot af, al vormde hij geen gevaar. Mijn man is geen delinquent”. Het echtpaar nam alvast contact op met een advocaat en dreigt naar het gerecht te stappen.

