Frans driesterrenrestaurant uit Michelingids gehaald op vraag van chef-kok jv

30 januari 2018

09u12

Bron: afp 0 De prestigieuze Michelingids heeft aangekondigd een Frans driesterrenrestaurant uit de editie van 2018 te halen. Drie sterren is de hoogste ranking voor een restaurant, maar chef-kok Sébastien Bras van Le Suquet ziet de druk die daarmee samenhangt liever verdwijnen.

De editie van 2018, die maandag wordt voorgesteld, zal Le Suquet niet vermelden. Volgens Claire Dorland-Clauzel, lid van het uitvoerend comité van de Michelin-groep, liet Bras weten dat het om "een doordachte familiale beslissing" gaat. "Hij zei zelfs dat hij een nieuwe fase in zijn leven ingaat en we respecteren een gezinsbeslissing", zei ze.

De 46-jarige Bras is al tien jaar chef-kok van Le Suquet in Laguiole, dat al sinds 1999 drie sterren heeft. Hij gaf aan niet meer in de gids te willen staan, om te ontsnappen aan de druk. Het is de eerste keer dat Michelin een publieke vraag van die aard krijgt. "Er zijn veel meer mensen die in de gids willen komen dan andersom", zegt Dorland-Clauzel.