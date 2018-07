Frans dorpje is "te rijk": inwoners moeten geen belastingen meer betalen ADN

23 juli 2018

11u15

Bron: The Telegraph 0 Le Perthus, een Frans dorpje nabij de Spaanse grens, is “te rijk”, zo stellen staatsauditeurs. En dus moeten de inwoners hoogstwaarschijnlijk geen gemeentebelasting meer betalen.

Het Franse grensdorp in de Pyreneeën met amper 586 inwoners rijgt elk jaar meer dan 784.000 euro binnen aan parkeergeld alleen al. Dat komt omdat mensen uit de omgeving parkeren in het dorpje om vervolgens te voet goedkoper te gaan winkelen in Spanje. De gemeenteraad heeft een overschot van bijna 1,1 miljoen euro in zijn schatkist, en dat terwijl er amper uitgaven worden gedaan. De burgemeester en de gemeenteraadsleden geraken het namelijk niet eens over budgetten voor openbare voorzieningen, zoals onder meer een nieuwe speeltuin, een medisch centrum en een bibliotheek.

Door de “overvloed aan middelen die niet worden gebruikt” adviseert de regionale rekenkamer Le Perthus dit jaar de lokale belastingen te laten varen. “We concluderen dat de lokale belastingheffing tot nul moet gereduceerd worden voor de gemeentebelasting en onroerendgoedbelasting, omdat de bijdragen van de burger een tegenprestatie moeten hebben. Aangezien er geen uitgaven worden gedaan, is die tegenprestatie er niet”, verduidelijkt André Pezziardi van het auditbureau. "Dit is heel ongewoon, ja."

De inwoners van het dorp zouden normaal gezien dit jaar samen meer dan 358.000 euro ophoesten aan lokale belastingen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de meesten het idee om vrijgesteld te worden genegen zijn. “Het is simpelweg niet nodig dat wij maar blijven betalen”, zegt Michel, een lokale handelaar. “De gemeente doet helemaal niets met al het geld.”

Maar niet iedereen is blij met de situatie in Le Perthus. “De hele gemeenteraad is tegen de burgemeester”, zegt inwoonster Marie. “Ze heeft geen meerderheid en dus blokkeren de leden gewoon alles. Het geruzie legt onze gemeenschap plat.”

Het is nu aan de prefect om te beslissen of het advies in voege gaat.