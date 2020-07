Frans departement dat aan België grenst neemt strengere coronamaatregelen SVM

30 juli 2020

17u47

Bron: Belga 0 Het Franse departement Nord wil strengere coronamaatregelen. Dat meldt de regionale krant ‘La Voix du Nord’. De bewuste regio grenst aan België.

De prefectuur van het departement houdt morgen om 10.30 uur een persconferentie om strengere preventiemaatregelen in verband met de coronapandemie af te kondigen. Het gaat mogelijk om de verplichting om mondmaskers te dragen in alle openbare ruimten, dus ook op straat. Volgens de krant zou een nieuwe lockdown niet aan de orde zijn.

In tal van Franse plaatsen nemen de autoriteiten eigen maatregelen omdat ze denken dat dit de verspreiding van het virus zou tegengaan. De burgemeester van de toeristische Bretoense plaats Saint-Malo bijvoorbeeld heeft mondmaskers verplicht gesteld voor iedereen die ouder dan tien jaar is in het ommuurde oude centrum van de havenstad. Orléans heeft vanaf morgen een mondmaskerplicht op markten en 's avonds vanaf 21 uur langs de oever van de rivier de Loire omdat daar dan veel mensen flaneren.

