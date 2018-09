Frans blad Closer ook in beroep beboet voor toplessfoto's Kate Middleton AW

19 september 2018

16u44

Bron: Belga 0 Een Frans Hof van Beroep bevestigde vandaag de straf die in eerste aanleg is uitgesproken tegen twee vertegenwoordigers van het Franse boulevardblad Closer. Het blad had immers gestolen toplessfoto's van de Britse hertogin Kate afgedrukt.

Closer pakte in september 2012 uit met de foto's van een halfnaakte Kate Middleton die stiekem genomen werden tijdens een vakantie van de Britse royals in het zuiden van Frankrijk.



De correctionele rechtbank van Nanterre veroordeelde in september vorig jaar twee directieleden van Closer elk tot het betalen van de maximumboete van 45.000 euro. Daarbovenop kwam een schadevergoeding en interesten ter waarde van dan 100.000 euro aan de Britse prins William en zijn echtgenote.

Duurbetaalde foto's

Het Hof van Beroep van Versailles nabij Parijs heeft die straf nu bevestigd.

Bovendien zagen ook twee fotografen, die ervan worden verdacht de foto's te hebben gemaakt, hun eerdere straf bevestigd: 10.000 euro boete waarvan de helft met uitstel. Hoewel de paparazzi ontkennen, moeten ook zij 100.000 euro schadevergoeding en interesten betalen.

De publicatie was bij de Windsors op zijn zachtst gezegd in het verkeerde keelgat geschoten.