Frankrijks gezicht van de gele hesjes wordt inmiddels zwaar bedreigd: “Niemand heeft nog grip op de gilets” Daan Kool

05 december 2018

12u25

Bron: de Volkskrant 0 De Bretonse Jacline Mouraud is een van de belangrijkste gezichten in Frankrijk van de beweging van de gele hesjes. Dinsdag kwam de regering de boze burgers tegemoet door de brandstoftaks te bevriezen. Mouraud moest het op de tv aanschouwen. Ze wordt bedreigd, door het radicale deel van de gele hesjes.

Jacline Mouraud is blij met de bevriezing van de brandstoftaks, die ze premier Édouard Philippe zojuist op televisie heeft zien aankondigen. Maar de Bretonse denkt dat het wel eens te laat zou kunnen zijn. “Als de regering dit meteen na de eerste protestdag had aangekondigd, was er niets aan de hand geweest. Maar een deel van de gele hesjes is nu niet meer voor rede vatbaar. Die gaan net zolang door tot Macron aftreedt.”

