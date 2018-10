Frankrijks beruchtste crimineel liep gewoon rond... onder een boerka Frank Renout

03 oktober 2018

19u52

Bron: AD.nl 108 Frankrijks meest beruchte en bekende crimineel, Rédoine Faïd, heeft zich schuil gehouden voor de politie door zich te kleden in een boerka. Door de lange en alles bedekkende kleding voor islamitische vrouwen te dragen, hoopte hij onherkenbaar te zijn.

Faïd ontsnapte drie maanden geleden op spectaculaire wijze met een helikopter uit de gevangenis. In de nacht van dinsdag op woensdag werd hij weer opgepakt. De politie viel met zo’n 80 man een appartement binnen in Creil, ten noorden van Parijs, waar hij bleek te verblijven.

De eigenares van dat huis werd al gevolgd. "De vrouw nam in haar auto iemand mee die een boerka droeg. Maar uit het postuur van die persoon maakten we op dat het om een man ging", aldus openbaar aanklager François Molins. Dinsdagavond stapte die persoon uit de auto, een kleine Citroën C2, en ging het huis in Creil binnen. "Kort daarna ging een tweede persoon, ook met een boerka, eveneens het huis in. Toen zijn we binnen gevallen en werd Redoine Faïd om 4.20 uur 's ochtends aangehouden", aldus Molins.

Uit het postuur van de persoon in boerka maakten we toch op dat het om een man ging Openbaar aanklager François Molins

In het appartement werden niet alleen de twee boerka’s gevonden, maar ook twee pruiken. Faïd werd naar verluidt in zijn pyjama gearresteerd. Hij had een geladen pistool binnen handbereik. Elders in het huis werd nog een automatisch wapen gevonden. In totaal zijn zes arrestaties verricht.

Rédoine Faïd wordt in de Franse pers nogal eens omschreven als de ‘Koning van de Kalashnikovs’ wegens zijn langdurige loopbaan als roofovervaller. Vorig jaar werd hij tot 25 jaar cel veroordeeld, omdat bij zijn laatste actie een politieagente werd gedood.

Helikopter

Op 1 juli landde in de gevangenis waar hij zat, ten zuiden van Parijs, een helikopter op de binnenplaats. Twee mannen met bivakmutsen en kalashnikovs gooiden rookbommen, openden met een slijpschijf een toegangspoort, namen Faïd mee en vertrokken weer met de helikopter. Het duurde tien minuten, er vielen geen schoten en niemand raakte gewond.

De beroepscrimineel wist zich daarna schuil te houden. Eén keer werd hij gesignaleerd bij een verkeerscontrole, niet ver van Parijs, maar wist hij te ontkomen.



Volgens bronnen bij de politie vond een jager kort na de ontsnapping in een bos drie vuilniszakken en enkele sporttassen. Daarin zaten vuurwapens, een slijpschijf, twee kogelvrije vesten en munitie. Sporenonderzoek leidde al snel naar een familielid van Faïd.

Uit het onderzoek zou zijn gebleken dat de slijpschijven in de tassen gekocht waren in Nederland. "Op een gegeven moment was het vermoeden dat Faïd zich schuilhield in Nederland of in Nederland zou kunnen toeslaan", aldus een betrokkene tegenover het Franse weekblad Le Point. Het is niet bekend of de crimineel ook daadwerkelijk in Nederland is geweest.