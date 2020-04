Frankrijk zet zich schrap voor vier weken quarantaine extra: "Strenge regels blijven gehandhaafd” HAA

13 april 2020

21u26

Bron: Belga 32 Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen. Dat heeft president Emannuel Macron maandagavond gezegd tegen de bevolking in een tv-toespraak. “Ik snap dat het zwaar is. Maar de strenge regels blijven gehandhaafd. Ze tonen hun nut”, zei Macron.

De toespraak van de Franse president begon iets na 20 uur om de Fransen de gelegenheid te geven te applaudisseren voor het personeel in de gezondheidszorg. “De maatregelen zijn hun doeltreffendheid aan het aantonen”, aldus Macron. “De epidemie stagneert, er is hoop.” De lockdown in Frankrijk was halfweg maart ingevoerd.

Heropening scholen en bedrijven

Vanaf 11 mei breekt een “nieuwe etappe” aan. “Als de situatie is verbeterd, kunnen de regels daarna worden versoepeld.” Zo moet het mogelijk zijn om geleidelijk over te gaan tot een heropening van de scholen en de kinderopvang. In het hoger onderwijs zullen de lessen niet voor de zomer hervat worden. Voor de examens daar moet nog een regeling worden uitgewerkt.

Ook bedrijven zullen vanaf 11 mei weer de deuren kunnen openen. Maar de cafés, restaurants en musea blijven nog even dicht. Tot midden juli zullen er ook geen grote publieke evenementen kunnen plaatsvinden. Het gaat onder meer om festivals, maar ook de Tour de France zal niet op zijn oorspronkelijke data (27 juni-19 juli) kunnen doorgaan.

De grenzen met de buurlanden zullen “tot nader order” dicht blijven, klonk het voorts.

Na 11 mei zullen er voor iedereen die dat wil, mondkapjes beschikbaar zijn President Emmanuel Macron

Iedereen met symptomen testen

De meest kwetsbare personen zullen na 11 mei nog niet naar buiten kunnen. De president maakte zich sterk dat Frankrijk vanaf die datum wel in staat zal zijn om iedereen met symptomen te testen, waarna iedereen die ziek blijkt in quarantaine kan worden geplaatst.

“We gaan het aantal testen flink opvoeren. We gaan mensen op vrijwillige basis volgen met een app. En na 11 mei zullen er voor iedereen die dat wil, mondkapjes beschikbaar zijn.”

Macron gaf tijdens zijn toespraak ook toe dat Frankrijk onvoldoende was voorbereid op de crisis. “Er waren tekortkomingen, zoals overal ter wereld. We hadden onvoldoende schorten, handschoenen en hydroalcoholische gel. En we hebben niet zoveel mondmaskers kunnen uitdelen als we hadden gewild.” Ook nu nog wordt een zware wissel getrokken op ziekenhuizen en zorginstellingen, in het bijzonder in de regio rond Parijs (Ile-de-France) en in het noordoosten van het land (Grand Est).

Steunmaatregelen

Macron kondigde extra maatregelen aan om bedrijven en werknemers die ernstig te lijden hebben van de lockdown te steunen. Er wordt ook gewerkt aan een specifiek hulpplan voor sectoren als toerisme, hotels, horeca en cultuur. Ook arme gezinnen en studenten zullen kunnen rekenen op hulp van de overheid.

In Frankrijk zijn in totaal zeker 14.967 mensen overleden aan Covid-19. Zondag werden nog 574 sterfgevallen gemeld.

De strenge restricties om de gevreesde infectie te beteugelen gingen op 17 maart in en werden sindsdien al een keer verlengd. De Fransen mogen alleen hun huis uit als dat echt noodzakelijk is. Wandelen, de hond uitlaten of sporten mag slechts een uur per dag en in een straal van 1 kilometer rond de eigen woning.

