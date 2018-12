Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe actiedag gele hesjes: ruim 89.000 manschappen op pad, Eiffeltoren blijft gesloten kg

06 december 2018

22u37

Bron: Belga 4 Frankrijk mobiliseert uiteindelijk meer dan 89.000 leden van de ordediensten voor de nieuwe actiedag van de "gele hesjes” op zaterdag. Dat heeft de Franse premier Édouard Philippe vandaag gezegd. In Parijs zullen alles samen z'n 8.000 manschappen de orde proberen te bewaren. In de hoofdstad worden ook een tiental gepantserde voertuigen ingezet, aldus de premier, die het had over een "uitzonderlijk dispositief".

Vorige zaterdag stonden over heel Frankrijk ongeveer 65.000 leden van de ordediensten paraat, waarvan 5.000 in Parijs. Sinds het begin van de acties van de "gele hesjes" steeg het aantal gewelddadige incidenten elk weekend en dat stemt de autoriteiten in de aanloop naar een nieuwe actiedag op zaterdag allerminst optimistisch.

Musea en winkels gesloten

Een tiental Parijse musea, waaronder het Louvre, lieten intussen weten dat ze zaterdag de deuren dicht houden en ook de Opera annuleerde de op het programma staande voorstellingen. Wie een trip naar de Jardin des Tuileries of de Eiffeltoren had gepland, zoekt eveneens best een andere datum.



Winkeliers en andere handelaars in de buurt van de Champs-Élysées kregen van de politie de raad om hun winkels te sluiten en tegen mogelijke vandalenstreken te beschermen door onder andere straatmeubilair, reclameborden en terrassen te verwijderen en vensters met panelen af te schermen.

