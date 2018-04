Frankrijk zet privébedrijven in om automobilisten te flitsen Katleen Vastiau Wouter De Boer

23 april 2018

19u28

Bron: VTM Nieuws 0 Vanaf vandaag kunnen automobilisten in Frankrijk geflitst worden door privébedrijven. Vijf spierwitte Peugeots 308 worden ingezet in het Franse departement Eure, tegen 2020 zullen de privébedrijven in heel Frankrijk worden ingezet. In België worden de privéradars niet ingevoerd, laat het kabinet van minister Jambon (N-VA) weten.

De eerste radars van bedrijf Mobiom worden vanaf vandaag ingezet om automobilisten die zich niet aan de snelheidslimieten houden, te flitsen. In eerste instantie worden vijf witte Peugeots 308 ingezet, later dit jaar komen er nog 26 voertuigen bij die in Normandië actief zullen zijn.

Vanaf 2019 wordt de vloot uitgebreid naar heel Frankrijk, met als uiteindelijke doel de inzet van 383 voertuigen die tegelijkertijd actief kunnen zijn. Bedoeling is om geleidelijk aan de huidige politievoertuigen die worden ingezet te vervangen door voertuigen met privébestuurders, ook al zullen ze eigendom blijven van de staat. Daardoor zou de pakkans vergroot worden, want de voertuigen zouden acht uur per dag worden ingezet. Vandaag is dat slechts 1,5 uur per dag.

Staat bepaalt alles

De staat zal nog steeds bepalen waar en hoelang mag geflitst worden. Wanneer het privébedrijf Mobiom over de afgesproken aantallen gaat, zal het een zware boete moeten betalen.

In september 2017 werden de ‘privéradars’ al aangekondigd maar uiteindelijk moest het project worden uitgesteld door technische problemen. De ingezette radars kunnen zowel aankomend als wegrijdend verkeer filmen en worden enkel ingezet in bemande voertuigen.

Klacht van automobilisten

Automobilistenorganisatie 40 millions d’Automobilistes heeft een klacht ingediend tegen het inzetten van privébedrijven voor flitsacties, en ook de Liga ter Bescherming van Autobestuurders heeft reeds 427.000 handtekeningen verzameld op een petitie tegen de uitbesteding.

In België komen er geen ‘privéradars’. Dat laat het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “De vaststellingen van verkeersinbreuken behoren tot de kerntaken van de politie”, klinkt het. “Dat blijft een essentiële kerntaak die we niet kunnen uitbesteden. Het uitschrijven van parkeerretributies is een ander verhaal: dat zijn geen boetes maar retributies voor het niet-betalen van parkeergeld.”