Frankrijk zet met oud en nieuw 100.000 politiemensen in TT

30 december 2019

13u51

Bron: ANP 0 De Franse regering zet met oud en nieuw 100.000 politiemensen in. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zullen ze worden bijgestaan door brandweerlieden en militairen. Castaner beklemtoonde tegenover de Franse pers dat het land erg waakzaam moet zijn, onder meer omdat de dreiging van terroristische aanslagen hoog blijft. Maar hij voegde eraan toe dat er geen sprake is van een specifieke terroristische dreiging.

Volgens Franse media waren er een jaar geleden met bijna 150.000 man, veel meer politiemensen op de been. In veel plaatsen gaan doorgaans ook brandstichters en relschoppers de straat op. Het is onbekend hoeveel mensen oud en nieuw op de Champs-Elysées in de hoofdstad komen vieren. Normaal gesproken stromen er honderdduizenden mensen samen, maar door de voortdurende stakingen ligt een groot deel van het openbaar vervoer plat. Van de metrolijnen functioneren er op oudejaarsavond slechts twee (1 en 14).

De agenten worden 1 januari ook overdag ingezet om verkeer te regelen. Nieuwjaarsdag is in het verkeer met tussen de vijftien en twintig verkeersdoden een van de dodelijkste op de Franse wegen.

