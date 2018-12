Frankrijk zet 1.800 extra militairen in voor beveiliging van gevoelige plaatsen HR

12 december 2018

21u54

Bron: Belga 0 Frans president Emmanuel Macron krikt het aantal militairen die deelnemen aan de operatie Sentinelle, voor de beveiliging van gevoelige plaatsen, op na de dodelijke schietparij in Straatsburg. Dat heeft premier Edouard Philippe woensdagavond gezegd.

Sinds woensdag zijn al 500 bijkomende manschappen gemobiliseerd. "In de komende dagen zullen daar nog 1.300 extra manschappen aan worden toegevoegd", aldus Philippe.

Dinsdagavond opende de 29-jarige Cherif Chekatt in de binnenstad van Straatsburg het vuur. Daarbij werden twee mensen gedood, een derde persoon is hersendood. Twaalf anderen raakten gewond, van wie zes er erg aan toe zijn. Een van de dodelijke slachtoffers is een 45-jarige Thaise toerist die samen met zijn echtgenote op vakantie was. De vrouw overleefde de aanslag en werd door de autoriteiten opgevangen.