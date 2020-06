Frankrijk zal controversiële wurgbeweging dan toch niet verbannen YV

16 juni 2020

17u14

Bron: BBC 0 De Franse overheid heeft de plannen om een controversiële arrestatiemethode te verbieden waarbij de verdachte met een nekklem wordt gehouden, opnieuw laten vallen. Dat doen ze na dagenlang protest van agenten en politievakbonden.

Vorig week maandag kondigde Frankrijk aan dat het harder wil gaan optreden tegen racisme en geweld bij politieoperaties. Dat deed het land nadat wereldwijd protest uitbrak tegen politiegeweld en racisme na de dood van de Amerikaanse zwarte man, George Floyd. Hij werd tijdens zijn arrestatie verstikt door een witte agent.

Bovendien kondigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner ook aan dat de politie de nekklemgreep niet meer zou mogen gebruiken. Daar komt de overheid nu toch nog op terug en zal het de wurggreep nu toch nog toelaten. De directeur-generaal van de politie Frédéric Veaux liet gisteren in een brief aan het personeel weten dat de nekkgreep niet meer zal aangeleerd worden in politieacademies, maar wel nog in uitzonderlijke gevallen mag gebruikt worden.

In de brief licht Veaux nog verder toe dat er een werkgroep zal opgericht worden die moet zoeken naar alternatieven om verdachten onder bedwang te houden. Tegen 1 september moet de groep een advies klaarhebben.

