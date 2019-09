Frankrijk wil ontwikkeling van digitale munt van Facebook verhinderen in Europa ttr

12 september 2019

11u45

Bron: Reuters 6 De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft vanochtend gezegd dat Frankrijk de ontwikkeling van de Libra, de digitale munt van Facebook, “op Europese bodem” wil verhinderen. Dat bericht persagentschap Reuters.

“We moeten de bezorgdheid rond de Libra ernstig nemen”, aldus Le Maire. “Ik wil duidelijk maken dat we de ontwikkeling van de munt op Europese bodem momenteel niet kunnen goedkeuren”. Ook de Verenigde Staten en China hebben eerder al hun zorgen geuit over de Libra, bijvoorbeeld op het gebied van witwasserij, privacy en financiering van terrorisme.

Facebook kondigde de plannen voor de eigen cryptomunt in juni aan en het is de bedoeling dat de Libra volgend jaar beschikbaar is. De Libra moet toelaten om goederen te kopen of geld door te sturen met hetzelfde gemak als het versturen van een berichtje, stelde Facebook bij de voorstelling van de munt.



De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft eerder al beloofd alle zorgen bij toezichthouders weg te nemen voordat de digitale munt wordt gelanceerd. “Het bedrijf van enkele jaren geleden zou het product gewoon gelanceerd hebben. Nu bestaat onze aanpak op alle fronten erin om onze ideeën en waarden naar buiten te brengen die een potentiële dienst moeten hebben en ons de tijd moeten geven om antwoorden te bieden op vragen van regulatoren, experten en gebruikers om zo te bepalen wat de beste manier is om verder te gaan”, zei Zuckerberg. “Dat is wat we willen doen met de Libra.”