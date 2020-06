Frankrijk wil "nultolerantie" voor racisme bij politie en verbiedt omstreden wurgbeweging kv

08 juni 2020

19u19

Bron: Belga, ANP 1 De Franse overheid gaat een "nultolerantie" hanteren voor racisme bij de ordediensten. "Bij elke gegronde verdenking zal systematisch een schorsing worden overwogen", stelde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vandaag.

"Ik wil een nultolerantie tegen racisme bij de ordediensten", onderstreepte Castaner tijdens een persconferentie. "Geen enkele racist kan waardig het uniform van een politieman of een gendarme dragen. Ik heb ook gevraagd dat een schorsing systematisch wordt overwogen bij elk gegronde verdenking van een racistische daad of uitlating."

“Ik zal niet toestaan dat de gruwelijke daden van sommige mensen een hele instelling tot schande maken,” benadrukte hij verder.



Castaner kondigde daarnaast aan dat er voor agenten een verbod komt om wurgbewegingen uit te voeren bij arrestaties, waarbij verdachten bij de nek worden vastgehouden. "De beweging zal niet meer worden aangeleerd in politiescholen en de gendarmerie. Het is een methode die gevaar met zich meebrengt", aldus de minister. "Overigens zal een agent die iemand op de grond in bedwang houdt, niet langer op de nek mogen drukken."

Ook zullen politieagenten vaker een bodycam krijgen wanneer ze de straat op gaan.

Castaner zei "een krachtige uitroep tegen racisme en haat" te hebben gehoord tijdens de demonstraties in Frankrijk en elders naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Hij verdedigde ook de politie tegen kritiek en aanvallen en zei dat het een eer was om het politie-uniform te dragen. "Maar de mensen moeten beseffen dat Frankrijk niet de VS is", benadrukte hij. "Er zijn gevallen van racisme bij de Franse ordediensten, maar het zijn geen racistische instellingen".

Morgen worden nieuwe protesten in Frankrijk verwacht.