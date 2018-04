Frankrijk wil nieuwe formule voor vredesgesprekken in Syrië, Moskou hoopt dialoog met Washington nog te kunnen verderzetten jv sam

16 april 2018

20u00

Bron: belga 1 O ndanks de raketaanvallen van vorig weekend door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, wil Moskou de dialoog met Washington blijven voeren. De Franse premier Edouard Philippe wil een uitweg uit de crisis in Syrië forceren door onderhandelingsrondes op te starten in een nieuwe formule.

"We hopen dat we ondanks de beschadigde betrekkingen, door toedoen van Washington, een soort van communicatie kunnen beginnen", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov in Moskou. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, ziet het beetje vertrouwen dat Rusland nog in het westen had, verloren gaan. Dat zegt hij aan de BBC.

Volgens Lavrov gebruiken de westerse landen een "zeer merkwaardige logica". Zowel in het geval van de vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal als de gifgaasaanval in Syrië werden eerst strafmaatregelen genomen, en dan pas bewijzen gezocht. De raketaanvallen door de drie westerse landen werden eerder al veroordeeld door de Russische president Vladimir Poetin.

Geen directe confrontatie

De militaire communicatiekanalen worden nog altijd gebruikt, aldus Peskov. Ook Lavrov zegt aan de BBC dat er nog altijd functionerende communicatiekanalen zijn - van een directe confrontatie tussen Moskou en Washington is nooit sprake geweest.

De gifgasaanval in het Syrische Doema is volgens Lavrov "in scène gezet". Britse diplomaten meldden vandaag dat Rusland en Syrië het team van het OPCW, de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens, niet binnenlaten.

Na de Russische presidentsverkiezingen hadden zowel het Kremlin als het Witte Huis laten weten dat er op korte termijn een ontmoeting zou komen tussen de twee staatshoofden, maar dat staat niet langer hoog op de agenda.

Vredesgesprekken

De Franse premier Edouard Philippe wil een uitweg uit de crisis in Syrië forceren door onderhandelingsrondes op te starten in een nieuwe formule. De westerse vetolanden in de VN-veiligheidsraad en de belangrijkste regionale actoren moeten volgens Philippe rond de tafel gaan zitten. Zowel voor- als tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad worden op die manier bij de gesprekken betrokken.

De Franse premier lanceerde zijn plan tijdens een zitting van het parlement in Parijs. "We moeten de internationale consensus voor een inclusieve politieke oplossing versterken", aldus Philippe. Concreet moet de groep van landen die de Syrische oppositie steunt bestaan uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Saoedi-Arabië en Jordanië. Zij moeten de gesprekken aangaan met Turkije en met de pro-Assadlanden Rusland en Iran.

Momenteel voeren die laatste drie landen al gesprekken die tot een politieke oplossing van de oorlog in Syrië moeten leiden via het zogenaamde Astana-proces. Dat overleg kwam tot stand nadat Turkije - dat de oppositie tegen Assad steunt - in 2016 dichter bij Rusland ging aanleunen. De Franse president Emmanuel Macron had gisteravond al aangegeven dat hij gesprekken met Moskou en Ankara wil aanvatten.