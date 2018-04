Frankrijk wil grenscontroles tot eind oktober verlengen SI

04 april 2018

15u19

Bron: Belga 1 Omwille van de aanhoudende terreurdreiging wil Frankrijk de controles aan zijn grenzen nog tot eind oktober aanhouden. Dat heeft de regering in Parijs deze week laten verstaan aan de Europese Commissie.

"We hebben de notificatie van Frankrijk deze week ontvangen", bevestigde een woordvoerster van de Commissie. De huidige termijn voor de Franse grenscontroles verstrijkt eind deze maand. Frankrijk wil nu nog eens zes maanden zijn grenzen kunnen controleren, tot eind oktober. De grenscontroles zijn ingevoerd na de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015.

Binnen de Schengenzone zijn grenscontroles in principe afgeschaft, maar lidstaten kunnen om bijzondere redenen tijdelijk afwijken. Behalve Frankrijk voeren ook Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen grenscontroles uit. Zij besloten op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis om hun grenzen opnieuw te controleren. De voorbije zes maanden beriepen ze zich ook op "de veiligheidssituatie in Europa". Hun Europese toelating verstrijkt midden mei.

De Duitse regering liet in maart al verstaan dat ze ook na mei nog grenscontroles wil uitvoeren. Volgens Berlijn blijven die controles op sommige plaatsen aan de grens met Oostenrijk noodzakelijk omdat de bewaking van de Europese buitengrenzen nog steeds ontoereikend is. Ook de Oostenrijkse regering kondigde aan voor een verlenging van de controles aan de grenzen met Hongarije en Slovenië te gaan, maar de Commissie heeft volgens een woordvoerster nog geen melding ontvangen.

Veranderende veiligheidscontext

In september vorig jaar had de Commissie een voorstel op tafel gelegd om de Schengenregels aan te passen aan de veranderende veiligheidscontext. Ze wil de wettelijke termijnen voor de herinvoering van grenscontroles omwille van ernstige gevaren voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid verlengen van de huidige zes maanden tot één jaar.