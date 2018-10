Frankrijk wil grenscontroles nog tot april 2019 verlengen TTR

05 oktober 2018

18u12

Bron: Belga 0 Frankrijk gaat de controles aan zijn grenzen nogmaals met zes maanden verlengen, tot april 2019. Dat blijkt uit een document dat het Franse persbureau AFP kon inkijken. De grenscontroles, die werden ingevoerd na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, zouden normaal gezien eind deze maand worden beëindigd.

In een brief aan de Raad van de Europese Unie stelt Frankrijk dat de controles tot 30 april 2019 behouden moeten blijven vanwege de reële terreurdreiging in het land. Het gaat niet om systematische controles. Maar Frankrijk wil wel "een mogelijkheid om over te gaan naar identiteitscontroles aan de grenzen", zo staat in de mededeling.

Binnen de Schengenzone zijn grenscontroles in principe afgeschaft, maar lidstaten kunnen daar om bijzondere redenen tijdelijk van afwijken. Behalve Frankrijk hebben ook de Schengenlanden Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen grenscontroles uitgevoerd. Zij besloten op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis om hun grenzen opnieuw te controleren.