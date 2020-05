Frankrijk wil app voor contacttracing begin volgende maand lanceren JOBR

20 mei 2020

12u16

Bron: Le Monde 0 Frankrijk werkt volop aan een nieuwe applicatie om coronabesmettingen op te sporen. Volgende week, op woensdag 27 mei, wordt het project besproken in het Franse parlement. De app zou begin juni gelanceerd kunnen worden. Dat staat te lezen in Le Monde.

StopCovid, dat is hoe de app zou heten, is een project van de Franse regering om besmettingen met het coronavirus op te sporen en contacten die coronapatiënten hebben gehad te traceren. In ons land werd er ook even aan zo’n app gedacht, maar hier werd uiteindelijk gekozen voor een systeem met contacttracers. Die bellen mensen die in contact kwamen met een coronapatiënt fysiek op.

Controverse

Volgende woensdag wordt de app besproken in het Franse parlement. Het project zorgde al voor heel wat controverse in het land. Eerst was gepland dat de app op 28 april besproken zou worden, maar dat lukte niet. De Franse premier erkende toen dat de app nog voor te veel onzekerheid zorgde en dat de constructie ervan nog niet op punt stond.

De applicatie wordt momenteel al getest door Franse soldaten. Zij gebruiken de app nu in het dagelijkse leven. Later zal geëvalueerd worden of alles naar behoren werkt en of het de contacten van gebruikers effectief registreert.

Datalek

Dat dergelijke applicaties moeilijk uit te rollen zijn, bleek eerder al in Nederland. Daar kwam een datalek aan het licht bij een van de zeven Nederlandse corona-apps die in de running zijn om binnen afzienbare tijd grootschalig gebruikt te worden.

