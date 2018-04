Frankrijk wil 30 procent minder parlementsleden vanaf volgende verkiezingen kv

04 april 2018

23u43

Bron: AFP, Le Monde, The Guardian 0 Het aantal Franse parlementariërs zal tegen de verkiezingen van 2022 teruggeschroefd worden met 30 procent. Dat heeft de Franse premier Édouard Philippe bekendgemaakt. De aankondiging kadert in president Macrons beloofde “diepgaande hervormingen” van de Franse overheid.

Met de parlementsverkiezingen van 2022 zal het aantal Franse parlementsleden teruggebracht worden van 577 naar 404, het aantal senatoren zal zakken van 348 naar 244.

Daarnaast zullen vanaf 2022 ook vijftien procent van de parlementariërs verkozen worden volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging, waarbij vijftien procent van het aantal te verdelen zetels in overeenstemming is met het aantal stemmen. Momenteel hanteert Frankrijk immers nog steeds een meerderheidsstelsel.

Radicale hervormingen

Emmanuel Macron, die zelf nooit een openbaar ambt bekleedde voor hij vorig jaar verkozen werd tot president, beloofde in juli tijdens een speech dat hij “een radicaal nieuwe weg” wil inslaan met de Franse politiek en streeft naar een meer efficiënte vorm van bestuur.

Het valt nog af te wachten of de beslissing zal goedgekeurd worden door de senaat, die gecontroleerd wordt door de rechtse oppositie. Een bron binnen de Franse overheid vertelde aan AFP dat het staatshoofd een akkoord wist te bereiken met Gérard Larcher, de voorzitter van de senaat. “We zullen zien of dat voldoende zal zijn voor de rechtse meerderheid in de senaat”, aldus de bron.

"Minstens 20 à 25 procent nodig"

François Bayrou, leider van de centrumpartij Modem, die Macrons kiescampagne steunde, stelt dat vijftien procent onvoldoende is. Als jarenlange voorstander van evenredige vertegenwoordiging had hij gehoopt op minstens 20 à 25 procent, zo vertelde hij aan de Franse krant Le Monde. “Anders betekent het dat er niets zal veranderen”, aldus Bayrou.

De overheid wil ook wetgeving invoeren die politici verbiedt om drie opeenvolgende ambtstermijnen in dezelfde verkozen rol te vervullen. Burgemeesters van dorpjes met minder dan 9000 inwoners zullen echter worden vrijgesteld van deze beperking.