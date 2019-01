Frankrijk wacht niet op plan B en bereidt zich voor op no-deal brexit AW

17 januari 2019

18u15 0 Hoe de brexit precies zal verlopen? Niemand lijkt het nog te weten, maar één ding is zeker: de Fransen wachten niet op het plan B van Theresa May. Zij bereiden zich alvast voor op no-deal brexit. Dat doen ze met vijf decreten die op 23 januari vermoedelijk worden goedgekeurd.

De Franse premier Edouard Philippe zegt dat het steeds “minder onwaarschijnlijk” is dat de Britse uitstap op een ongeregelde manier zal verlopen. Daarom kondigde hij aan dat er een noodplan geactiveerd zal worden dat Frankrijk voorbereidt op een harde brexit.



Zo zullen er miljoenen geïnvesteerd worden in de Franse havens en luchthavens. Maar liefst vijftig miljoen euro wordt vrijgemaakt om onder andere een 600-tal nieuwe arbeidskrachten aan te werven. Bij die aanwervingen zal de nadruk liggen op douaniers die de controlepunten moeten versterken.

L'hypothèse d'un Brexit sans accord est de moins en moins improbable. Notre responsabilité est de faire en sorte que notre pays soit prêt et de préserver les intérêts de nos concitoyens : j'ai donc décidé de déclencher le plan lié au #Brexit sans accord préparé depuis avril 2018. pic.twitter.com/dSgG2D18lJ Edouard Philippe(@ EPhilippePM) link

Franse Britten

Verder wil Philippe de belangen beschermen van Fransen die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wonen: “We moeten klaarstaan om de belangen van onze burgers te behartigen. En het is de bedoeling dat onze burgers zo weinig mogelijk hinder ondervinden”.

Ook omgekeerd mogen de Britten die momenteel in Frankrijk wonen niet al te veel last hebben van de plotse uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In het decreet staat dat zij nog twaalf maanden “zonder verblijfsvergunning” in Frankrijk mogen wonen. Bovendien behouden ze de sociale rechten die ze voor de brexit vergaarden.

Voorbereiding

Het derde decreet staat Britse bedrijven toe om het wegtransport in Frankrijk voort te zetten. Dat zal gebeuren via een veiligheidsmachtiging die goederentreinen de toegang tot de Eurotunnel tussen Dover en Calais verschaft.

“Het is de verantwoordelijkheid van de regering om klaar te zijn”, zei premier Philippe nog. Frankrijk werkt sinds april al aan een noodplan dat het land, de burgers en de bedrijven voorbereidt op een harde brexit.