Frankrijk vraagt uitlevering van kompaan Abdeslam die in Turkse cel verblijft ADV

11u01

Bron: AFP 1 AFP De rechters die het onderzoek voeren naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs hebben de uitlevering aan Frankrijk gevraagd van Ahmed Dahmani, een kompaan van Salah Abdeslam. Hij verblijft momenteel in een Turkse cel en wordt ervan verdacht logistieke steun te hebben verleend aan de terreurcel.

De rechters vaardigden op 23 mei een internationaal arrestatiebevel uit voor de Belgische Marokkaan van 28 jaar, die in Turkije veroordeeld werd voor jihadisme.

Ahmed Dahmani is een geradicaliseerde kleine crimineel afkomstig uit Molenbeek, waar hij omging met Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Op 14 november 2015 vloog hij vanuit Amsterdam naar Turkije, de dag na de aanslagen in Parijs en twee dagen voor een gewone rechtbank hem onder elektronisch toezicht zou plaatsen.



Nauw contact met Salah Abdeslam

Een week na zijn aankomst werd hij gearresteerd in Antalya samen met twee mensensmokkelaars, Muhammed Verde Dibo en Ahmet Tahir, die hem naar Syrië probeerden brengen. In 2016 werden ze alledrie veroordeeld tot 10 jaar en negen maanden gevangenisstraf door de Turkse rechtbank voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en valsheid in geschrifte.

Op 4 augustus 2015, drie maanden voor de aanslagen, werd Salah Abdeslam gecontroleerd in Griekenland toen hij aan boord ging van een ferry naar Italië, samen met Ahmed Dahmani. Ook de honderden telefonische contacten tussen de twee onthulden dat ze nauw in contact stonden met elkaar. Het onderzoek toonde aan dat Abdeslam, die in Frankrijk wordt vastgehouden en zich in stilzwijgen hult, later een tiental leden van de terreurcel via Griekenland Europa binnenbracht.