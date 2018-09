Frankrijk vraagt België om uitlevering van veronderstelde handlanger terreurcel kv

Bron: Belga 1 De Franse onderzoeksrechter die de leiding heeft over het dossier van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft België om de uitlevering van Ali El Haddad Asufi gevraagd. Hij wordt beschouwd als een van de 'logistieke medewerkers' van de cel die de aanslagen in Parijs en enkele maanden later ook in Brussel heeft gepleegd.

Het is het Franse persagentschap AFP dat het aanhoudingsbevel heeft kunnen inkijken. Het document dateert van 18 mei en is ondertekend door antiterreur-magistraat Christophe Teissier. Hij wil de 34-jarige El Haddad Asufi, die momenteel in een Belgische gevangenis opgesloten zit, in beschuldiging stellen omdat hij hand- en spandiensten zou hebben verricht voor de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Parijs en Brussel, waarbij 130, respectievelijk 32 doden vielen.

De man zou "herhaaldelijk" in contact gestaan hebben met de leden van de cel, leest het aanhoudingsbevel. Hij zou meermaals aanwezig geweest zijn op de onderduikadressen die door de leden van de cel werden gebruikt.

Contact met Ibrahim El Bakraoui

Zo stond de verdachte meermaals in contact met Ibrahim El Bakraoui, die zich op 22 maart 2016 opblies op Brussels Airport. De twee mannen zouden volgens de onderzoekers in juli 2015 samen naar Griekenland gereisd zijn, waar verschillende leden van de cel langsgekomen zijn op hun terugweg van Syrië. Onder hen ook het veronderstelde brein achter de aanslagen van Parijs, Abdelhamid Abaaoud. El Haddad Asufi en El Bakraoui zouden op 7 november 2015 ook samen in Nederland geweest zijn.

Wapenhandel

De verdachte zou via WhatsApp in codetaal gecommuniceerd hebben over de aankoop van wapens. In oktober 2015 zou hij in Rotterdam contact hebben gehad met mensen die van wapenhandel verdacht worden. Volgens het onderzoek zijn er in zijn auto bovendien schriftelijke verwijzingen naar semi-automatische wapens gevonden.

In totaal verdenkt Frankrijk elf personen van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Tegen zes anderen, onder wie nu dus ook Ali El Haddad Asufi, loopt een aanhoudingsbevel.