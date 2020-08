Frankrijk voert militaire aanwezigheid in Middellandse Zee op kv

12 augustus 2020

23u13

Bron: ANP 0 Frankrijk gaat zijn militaire aanwezigheid in het oosten van de Middellandse Zee uitbreiden. Dat zegt de Franse president Emmanuel Macron, die Turkije oproept om te stoppen met de zoektocht naar olie en gas in betwiste wateren. Die activiteiten hebben de relatie met Griekenland onder druk gezet.

De Franse president sprak in een telefoongesprek met de Griekse premier zijn bezorgdheid uit over de "unilaterale" Turkse zoektocht naar hulpbronnen, aldus een verklaring van zijn kantoor. Macron wil dat de Turken hun activiteiten staken zodat een "vreedzame dialoog" kan worden gevoerd tussen de NAVO-bondgenoten.

Frankrijk gaat zijn militaire aanwezigheid in het gebied volgens de verklaring "tijdelijk opvoeren". Zo kan de situatie daar in de gaten worden gehouden. Turkije en Griekenland liggen al langer in de clinch over de zoektocht naar hulpbronnen in de Middellandse Zee. De spanningen liepen deze week verder op toen Turkije een onderzoeksschip met een militair escorte naar een betwist gebied stuurde.



De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar sprak vandaag de hoop uit dat het "gezond verstand zal overwinnen". Hij zei dat Turkije vreedzaam tot een politieke oplossing wil komen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei te hopen dat een nieuwe dialoog met Turkije mogelijk is.