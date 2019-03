Frankrijk voert bewaking op bij moskeeën ADN

15 maart 2019

11u00

De Franse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen bij religieuze locaties opgevoerd na de dodelijke aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Dat laat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner weten.

Frankrijk herbergt de grootste moslimminderheid in West-Europa en leed onder dodelijke islamitische aanslagen in onder meer 2015 en 2016. “Rond religieuze locaties worden meer patrouilles gehouden”, zei Castaner op Twitter. De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde de terreuraanslagen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch als “gruwelijke misdaden''. Frankrijk verzet zich tegen alle vormen van extremisme en werkt samen met zijn partners tegen terrorisme in de wereld, aldus Macron.

De Nederlandse veiligheidsdiensten zijn “bij voortduring alert” op veiligheidsrisico’s, klinkt het bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Grapperhaus wijst erop dat Nederland al het dreigingsniveau 4 heeft. “In Nieuw-Zeeland was dat heel laag.” De minister lijkt niet van plan het dreigingsniveau te verhogen. Hij noemt de aanslagen “verschrikkelijk” en “buitengewoon akelig”. “We moeten ons als samenleving helaas realiseren dat er mensen op een volledig extremistisch, fout spoor zijn beland.”