Frankrijk vijftien dagen lang in lockdown: “We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand”

16 maart 2020

19u43 706 De komende twee weken zijn in Frankrijk enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen toegelaten. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd in een televisietoespraak. Hij neemt daarmee maatregelen die een kopie lijken van wat sinds vorige week in buurland Italië geldt.

De maatregel geldt vanaf dinsdagmiddag, en zal zeker 15 dagen duren. “Elke inbreuk op deze regels zal bestraft worden”, klonk het. “We zijn in oorlog, zeker op het vlak van de gezondheidszorg, maar de vijand is onzichtbaar. Ik zeg u met grote plechtigheid vanavond: luister naar het personeel in de gezondheidszorg. Zij zeggen: ‘als u ons wil helpen, blijf dan thuis en vermijd contact’”, zei Macron.

Het zal wel toegelaten zijn om boodschappen te doen, “met discipline en door een meter afstand in acht te nemen”. Daarnaast mogen mensen ook gaan werken “als thuiswerken niet mogelijk is”. “Een beetje fysieke activiteit, als dat niet met vrienden of familie is, is toegelaten”, zei Macron nog.

“Niemand is veilig”

De president bekritiseerde ook de Fransen die zondag verzamelden op markten en in parken nadat cafés en restaurants moesten sluiten. “Jullie slagen er niet in jezelf te beschermen, maar jullie beschermen ook niet de anderen - de laatste ontwikkelingen hebben aangetoond dat niemand veilig is, zelfs niet de jongeren.”

De elektriciteits- en waterfactuur wordt tijdelijk opgeschort, net als de huishuur. Een staatsgarantiefonds van 300 miljard euro wordt gecreëerd om het inkomensverlies voor Franse werknemers te compenseren.

Tot slot kondigde hij ook aan dat de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, die zondag zou doorgaan, wordt uitgesteld. Ook alle hervormingen, inclusief die van de pensioenen, worden opgeschort.

Op Franse sociale media zijn beelden gepost waarin militaire konvooien in de vooravond Parijs binnenreden, maar het blijft vooralsnog onduidelijk of dit onderdeel is van de plannen.

21 nieuwe sterfgevallen op maandag

De Franse Autoriteit voor de Volksgezondheid meldde maandag 21 nieuwe sterfgevallen als gevolg van coronavirus, wat het totaal op 148 brengt, een stijging van ongeveer 16 procent. Het aantal besmettingsgevallen in Frankrijk is gestegen tot 6.633, tegen 5.423 op zondag, een stijging van meer dan 20 procent in 24 uur.

