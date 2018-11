Frankrijk: vier gele hesjes in snelrecht veroordeeld tot vier maanden cel mvdb

21 november 2018

14u59

Bron: Belga 0 Vier jongemannen zijn door de correctionele rechtbank van Quimper tot effectieve gevangenisstraffen van vier maanden veroordeeld na geweld dat zaterdag gepleegd werd bij een manifestatie van ‘gele hesjes’.

De vier, die tussen de 19 en 21 jaar oud zijn, verschenen gisteravond in een snelrechtprocedure voor de rechter wegens geweld tegen de ordediensten. Ze hadden een blanco strafblad.



De jongemannen werden zaterdag opgepakt tijdens een bijeenkomst van ‘gele hesjes’ in Quimper, een stad in Bretagne. Bij de manifestatie raakten zeven mensen gewond: zes politieagenten en een actievoerder. Twee van de politieagenten werden opzettelijk aangereden tijdens schermutselingen tussen de ordetroepen en verscheidene honderden gele hesjes die zich verzetten tegen de verhoging van de brandstofprijzen.