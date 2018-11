Frankrijk: vier gele hesjes in snelrecht veroordeeld tot vier maanden cel, president Macron waarschuwt geweldplegers mvdb TT

21 november 2018

14u59

Bron: Belga 0 Vier jongemannen zijn door de correctionele rechtbank van Quimper tot effectieve gevangenisstraffen van vier maanden veroordeeld na geweld dat zaterdag gepleegd werd bij een manifestatie van ‘gele hesjes’. President Emmanuel Macron waarschuwt ondertussen dat “strengheid gepast” is tegen al wie geweld pleegt.

De vier, die tussen de 19 en 21 jaar oud zijn, verschenen gisteravond in een snelrechtprocedure voor de rechter wegens geweld tegen de ordediensten. Ze hadden een blanco strafblad.



De jongemannen werden zaterdag opgepakt tijdens een bijeenkomst van “gele hesjes” in Quimper, een stad in Bretagne. Bij de manifestatie raakten zeven mensen gewond - zes politieagenten en een manifestant. Twee van de politieagenten werden moedwillig aangereden tijdens schermutselingen tussen de ordetroepen en verscheidene honderden “gele hesjes” die zich verzetten tegen de verhoging van de brandstofprijzen.



De rechtbank in Laon, in het noorden van Frankrijk, veroordeelde een manifestant van de “gele hesjes” gisteren al tot zes maanden cel met uitstel omdat hij een luitenant van de gendarmerie had geslagen. De 32-jarige man was maandag naar de gendarme toe gelopen en had hem een “vuistslag gegeven” bij een blokkade in Viry-Noureuil, aldus procureur Baptiste Porcher. Dat gebeurde toen de rijkswachter een versperring wou verwijderen.

Macron waarschuwt

De Franse president Emmanuel Macron heeft vanmiddag bij de opening van de ministerraad verklaard dat “strengheid gepast” is tegen “onaanvaardbaar gedrag” bij de betogingen van de “gele hesjes”. Dit zei regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux aan de pers.

“Er is legitiem leed dat gehoord moet worden, maar er is ook onaanvaardbaar gedrag. Men moet onbuigzaam zijn als het over de openbare orde gaat. We kunnen de twee personen die overleden zijn, de gewonden onder de betogers en bij de ordetroepen niet aanvaarden, noch de racistische, antisemitische of homofobe uitspraken”, aldus de woordvoerder. “Het antwoord van de staat was vastberaden en strengheid zal gepast zijn zoals ze dat was sinds de eerste dag”, voegde hij eraan toe.

Volgens Griveaux zal de regering “de komende weken zichtbare oplossingen” uitwerken en daarbij de lokale verkozenen, de lokale gemeenschappen, de syndicale en patronale verantwoordelijken betrekken”.

De beweging van de “gele hesjes” leek vandaag, de vijfde dag van de betogingen, pas op de plaats te maken, voor de afspraak van zaterdag in Parijs.

De woordvoerder van de Franse regering herinnerde aan de steunmaatregelen die vorige week werden aangekondigd, waaronder de verdubbeling van de premie voor de laagste inkomens voor de aankoop van voertuigen die minder verbruiken.