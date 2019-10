Frankrijk verwacht niet langer 100 miljoen toeristen door gele hesjes en brexit jv

22 oktober 2019

14u38

Bron: afp 0 Frankrijk denkt in 2020 niet langer zijn doel van 100 miljoen buitenlandse toeristen te bereiken. De reden daarvoor zou de protestbeweging van de gele hesjes zijn, die het aantal bezoekers in het land deed afnemen, maar ook de daling van de pond door het vooruitzicht van de brexit speelt een rol.

Frankrijk heeft nog steeds als doel 100 miljoen buitenlandse toeristen te ontvangen, maar heeft dat doel door de huidige conjunctuur uitgesteld naar 2022, blijkt uit een document dat bij het wetsvoorstel Budget 2020 gevoegd werd.

Het doel om tegen 2020 100 miljoen internationale bezoekers te ontvangen, ten opzichte van 89 miljoen in 2018, werd in 2014 vastgelegd door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, voor de aanslagen van 2015 het toerisme sterk deden afnemen.

Het document, dat gewijd is aan het toerismebeleid in het kader van een financieel wetsvoorstel tegen 2020, stelt dat de variabelen met betrekking op de eerste maanden van 2019 een daling van internationale toeristen voor het eerste semester weergeeft. "Die tendens wordt grotendeels verklaard door nationale sociale bewegingen die het land in het begin van het jaar grotendeels getroffen hebben en die een invloed hebben op reservaties op middellange en lange termijn", verduidelijkt het document.

Volgens het Nationaal Instituut van Statistiek en Economische Studies (Insee) heeft de impact van de betogingen van de gele hesjes zich vanaf december 2018 duidelijk laten voelen in de toeristische sector, maar liep die ook door tot het eerste trimester van 2019, met een daling van het aantal hotelbezoeken en het aantal overnachtingen.