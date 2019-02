Frankrijk veroordeeld voor “onmenselijke” behandeling van kind in ‘Jungle’ van Calais ttr

28 februari 2019

12u11

Bron: belga 0 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft vandaag Frankrijk veroordeeld voor de "onmenselijke behandeling" van een niet-begeleide twaalfjarige vluchteling in de ‘Jungle’, het gewezen vluchtelingenkamp in de Noord-Franse stad Calais.

De minderjarige heeft verschillende maanden doorgebracht in het tenten- en huttenkamp in Calais. Hij leefde "in een omgeving die totaal onaangepast was aan zijn leeftijd" en die als "onaanvaardbaar onveilig" kan worden omschreven, zo stelt het EHRM. "Het Hof is er niet van overtuigd dat de overheid alles gedaan heeft om te voldoen aan haar verplichting om de niet-begeleide minderjarige te beschermen”, klinkt het nog.

Het Hof benadrukt dat de Franse overheid nagelaten heeft de minderjarige onder haar hoede te nemen. Een ngo had via het gerecht nochtans bekomen dat de jongen recht kreeg op een onderkomen in een aangepaste instelling. Maar aan die gerechtelijke uitspraak is nooit gehoor gegeven.

Bescherming

Nog volgens het EHRM zijn de leefomstandigheden van de jongen in 2016 zelfs nog verslechterd, toen bij ontmanteling van het vluchtelingenkamp de hut vernietigd werd waarin hij verbleef. Frankrijk had aangehaald dat de minderjarige zich niet officieel bij de overheid gemeld had en niet kon worden teruggevonden. Maar dat argument werd door het hof van tafel geveegd. Frankrijk had sowieso de plicht om de kinderen in het kamp te beschermen, klink het.

Frankrijk moet de jongen, die intussen het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt, een schadevergoeding van 15.000 euro betalen voor de geleden morele schade.