Frankrijk verleent Chileense ex-guerrillero asiel IB

04 november 2018

04u25

Bron: Belga 0 De Franse dienst voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen heeft "in alle onafhankelijkheid" geoordeeld over het verlenen van politiek asiel aan Ricardo Palma Salamanco, een voormalige Chileense guerrillero. Dat zegt de Franse ambassade in Chili. Ze reageert zo op het protest van de regering in Chili, die zijn uitlevering wil.

"De Franse dienst voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen (OFPRA) is een publieke instelling die in alle onafhankelijkheid oordeelt, volgens de Franse wet, over de asielaanvragen die haar voorgelegd worden", zegt de ambassade kortaf in een persbericht.

Ricardo Palma Salamanca ontsnapte in 1996 met een helikopter uit de hoogbeveiligde Chileense gevangenis waar hij een levenslange celstraf uitzat voor de moord in 1991 op Jaime Guzman. Guzman was niet alleen senator, maar ook een van de ideologen van het regime van de rechtse dictator Augusto Pinochet, wiens dictatuur van 1973 tot 1990 gekenmerkt werd door politieke moorden, willekeurige arrestaties, folteringen en andere ernstige mensenrechtenschendingen. Salamanca werd op 16 februari in Parijs opgepakt, na 21 jaar op de vlucht.

Politiek asiel

De rechtse regering in Santiago uitte vrijdag haar ongenoegen over het verlenen van politiek asiel aan het gewezen lid van de Marxistische guerillagroep Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). De Chileense minister van Binnenlandse Zaken Andrés Chadwick zei dat hij de Franse ambassadeur in Chili op het matje zou roepen. Tegelijk riep hij zijn Franse ambtgenoot Christophe Castaner op om "de beslissing terug te draaien". Chadwick beweert dat die in strijd is met de Conventie van Genève over asiel en bescherming.

Guerrillagroep FPMR, waar Salamanca dus deel van uitmaakt, was ook verantwoordelijk voor een mislukte poging tot ontvoering van dictator Pinochet in 1986.