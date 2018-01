Frankrijk verlaagt snelheidslimiet: zo snel mag je in andere Europese landen TT

11u34 5 ANP Een snelheidsbord in Nederland. In Frankrijk mag je vanaf 1 juli nog maar maximaal 80 km/u rijden op de routes nationales en routes départementales buiten de bebouwde kom. De verlaging komt er door het hoge aantal verkeersslachtoffers op die wegen. Voor wie door de bomen het bos niet meer kan zien , zetten we even de belangrijkste snelheidslimieten in Europa op een rij.

Frankrijk

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom op gewone wegen zonder fysieke middenberm: tot 1 juli 90 km/u, vanaf 1 juli 80 km/u (bij regen nu al sowieso 80 km/u)

• Buiten de bebouwde kom op wegen met een fysieke middenberm: 100 km/u en 100 km/u bij regen

• Autosnelweg: 130 km/u en 110 km/u bij regen

Nederland

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom op gewone wegen: 80 km/u (maar op veel plaatsen door borden beperkt tot 60 km/u)

• Buiten de bebouwde kom op autowegen: 100 km/u

• Autosnelweg: 130 km/u (maar op veel plaatsen door borden beperkt tot 100 of 120 km/u)

Duitsland

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom: 100 km/u

• Autosnelweg: geen vaststaande maximumsnelheid, maar wel een richtsnelheid (blauw bord) van 130 km/u. Op drukke plaatsen is de snelheid met een rood bord wel beperkt, bijvoorbeeld tot 100 of 120 km/u.

Luxemburg

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom: 90 km/u

• Autosnelweg: 130 km/u en 110 km/u bij regen

Spanje

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom op wegen zonder pechstrook: 90 km/u

• Buiten de bebouwde kom op wegen met pechstrook van 1,5 meter of breder: 100 km/u

• Autosnelweg en autoweg: 120 km/u

Italië

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom: 90 km/u

• Hoofdwegen buiten bebouwde kom (blauw bord): 110 km/u

• Autosnelweg (groen bord): 130 km/u

Zwitserland

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom: 80 km/u

• Autoweg: 100 km/u

• Autosnelweg: 120 km/u

Oostenrijk

• Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

• Buiten de bebouwde kom: 100 km/u

• Autosnelweg: 130 km/u

Verenigd Koninkrijk (opgelet met verschil in mijl en kilometer!)

• Binnen de bebouwde kom: 30 mph (48 km/u)

• Buiten de bebouwde kom op gewone wegen: 60 mph (97 km/u)

• Buiten de bebouwde kom op wegen met twee keer twee rijstroken en middenberm en op autosnelwegen: 70 mph (113 km/u)

En België?

In België mag je in de bebouwde kom maximaal 50 km/u rijden. Buiten de bebouwde kom verschilt de maximumsnelheid echter per gewest. In Vlaanderen mag je sinds vorig jaar nog maar maximaal 70 km/u rijden tenzij anders aangegeven, in Wallonië (en in principe in Brussel) mag je in regel maximaal 90 km/u.

Op wegen met twee keer twee rijstroken en een middenberm en op autosnelwegen mag je in heel het land dan weer maximaal 120 km/u.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) pleitte er vanmorgen op radio Bel RTL trouwens nog voor om de maximumsnelheid op autosnelwegen tijdens de ochtendspits te verlagen naargelang de drukte. In Vlaanderen gebeurt dat al en wordt de snelheid vaak met dynamische borden boven de rijstroken aangegeven. Buiten de spits is Bellot voorstander van een limiet van 130 km/u, maar daar is Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dan weer tegen.

