Frankrijk verlaagt leerplicht tot 3 jaar

14 februari 2019

Bron: Belga

In Frankrijk heeft het parlement gisterenavond met een ruime meerderheid de leerplicht in het land verlaagd van 6 naar 3 jaar. Vanaf volgend schooljaar gaat de maatregel, die in maart 2018 door president Emmanuel Macron werd aangekondigd, van kracht.