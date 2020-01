Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland: Iran moet afzien van geweld en nucleaire deal respecteren IB

06 januari 2020

01u01

Bron: Reuters 0 Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die samen de ‘E3-groep’ vormen, roepen Iran op zich te onthouden van vergeldingsacties en dringen er bij het land op aan om zich te houden aan de afspraken die zijn vastgelegd in de nucleaire deal van 2015.

De drie Europese landen benadrukten in een verklaring ook het belang van het de-escaleren van de spanningen in Irak en Iran en bevestigen hun vastberadenheid om de Islamitische Staat te bestrijden. “We herbevestigen onze inzet om de strijd tegen de Islamitische Staat voort te zetten, wat een prioriteit blijft. Het is van essentieel belang dat we de coalitie in dit opzicht behouden. We roepen de Iraakse autoriteiten op om de nodige steun te blijven geven aan de coalitie”, zei de E3-groep in een verklaring.

“We zijn klaar om de gesprekken met alle partijen voort te zetten om bij te dragen aan het de-escaleren van de spanningen en het herstel van de stabiliteit in de regio,” besloot de groep.