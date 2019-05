Frankrijk verbiedt populaire schimmelverdelger wegens gezondheidsrisico’s kg

29 mei 2019

15u09

Bron: Belga 0 Frankrijk gaat alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van de stof epoxiconazool van de markt halen. Het fungicide, een middel tegen schimmels, vormt volgens het Franse voedselagentschap Anses een "zorgwekkend gevaar" omdat het een hormoonverstorende stof is. De federale overheidsdienst Volksgezondheid onderzoekt of er ook in België maatregelen nodig zijn.

Anses maakte gisteren bekend dat het middel van de markt gaat. Het wordt bij de zuiderburen ingezet op zowat de helft van de oppervlakte landbouwgebied met graangewassen. Voor bieten loopt dat op tot 70 procent van de oppervlakte.



Het middel staat al langer op de radar. Epoxiconazool wordt al in twijfel getrokken omdat het kankerverwekkend zou zijn, zegt Anses, en ook "vermoedelijk toxisch" is voor de voortplanting.

76 producten

Nadat er eind 2017 nieuwe Europese regelgeving rond hormoonverstoorders was gekomen, nam het Franse voedselagentschap zelf onmiddellijk het initiatief om een evaluatie van het middel te starten. Frankrijk gaat nu de 76 producten uit de handel halen waarin de stof zit. Binnen het jaar moeten ze van de markt zijn, voegt een woordvoerster toe. Het middel wordt vooral door het Duitse BASF gecommercialiseerd.



De beslissing werd ook overgemaakt aan de Europese autoriteiten. Daar loopt al een herevaluatie van het middel. Tegen april 2020 moet er immers een beslissing vallen of de stof toegelaten blijft.

En in België?

De federale overheidsdienst Volksgezondheid is sinds vandaag op de hoogte van de Franse beslissing.



"Epoxiconazool is ook in België en andere Europese lidstaten toegelaten voor gebruik in verschillende teelten. Het onderzoek van de betrokken stof is momenteel evenwel lopende op Europees vlak", klinkt het. "De FOD Volksgezondheid neemt de zaak ernstig en onderzoekt momenteel of er ook in België maatregelen nodig zijn.”