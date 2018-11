Frankrijk verbiedt pedagogische tik IB

30 november 2018

01u45

Bron: Belga 0 Het Franse parlement heeft deze nacht het verbod op "ordinair educatief geweld" goedgekeurd. Ook de zogenaamde pedagogische tik van de ouders wordt hiermee dus afgekeurd, al gaat het vooral om een symbolisch verbod.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de groep MoDem. In eerste lezing werd die goedgekeurd door 51 stemmen voor, één tegen en drie onthoudingen. De bedoeling van het wetsvoorstel is om in het burgerlijk wetboek toe te voegen dat de ouderlijke macht enkel mag uitgevoerd worden zonder fysiek of psychologisch geweld.

De regering en linkse partijen spraken hun steun uit, terwijl de volksvertegenwoordigster van extreem-rechts (Emmanuelle Ménard) tegenstemde. Volgens haar verliezen ouders hiermee hun voorrechten.

“Desastreuze gevolgen voor ontwikkeling van het kind”

Volgens de Franse stichting voor het kind, maakt 85 procent van de ouders in Frankrijk nog gebruik van de pedagogische tik bij de opvoeding van hun kinderen. Maar de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn waarschuwde dat men niet kan opvoeden door angst te creëren. "Dit zogenaamd educatief geweld, heeft desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van het kind", zei ze tijdens de parlementaire debatten.

Volgens haar is opvoeding in de eerste plaats de rol van de ouders, maar heeft de overheid ook een rol te spelen in het beschermen van de waardigheid en integriteit van kinderen.

Geen nieuwe strafrechterlijke sancties voorzien

De vraag is wat de gevolgen zijn van de toevoeging van een artikel in het burgerlijk wetboek. Er zijn immers geen nieuwe, strafrechtelijke sancties voorzien, want die bestaan al. Het lijkt vooral de bedoeling het bewustzijn bij ouders te willen wijzigen. Met het wetsartikel conformeert Frankrijk zich ook met de internationale verdragen.

België is trouwens één van de weinige landen in Europa waar de formele erkenning van de fysieke integriteit van het kind nog niet is opgenomen in het burgerlijk wetboek, aldus Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.