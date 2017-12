Frankrijk verbiedt gsm’s in scholen kv

22u09

Bron: Le Monde, The Telegraph 0 Thinkstock Volgens minister van Onderwijs Blanquer gaat het om een zaak van volksgezondheid. De Franse president Emmanuel Macron liet tijdens zijn kiescampagne al verstaan dat hij gsm’s uit de scholen wilde weren en hij houdt woord. Vanaf september 2018 mogen leerlingen van lagere en middelbare scholen in Frankrijk niet langer hun gsm meebrengen naar school. Dat bevestigt de minister van Onderwijs.

Nu zijn telefoons tijdens de lesuren al verboden in Franse klaslokalen, maar vanaf volgend schooljaar zullen kinderen de toestellen ook niet meer mogen bovenhalen tijdens de pauzes en tussen de lessen in.

Respect

“Vandaag de dag spelen de kinderen niet meer tijdens de pauzes, ze zitten gewoon allemaal voor hun smartphone en vanuit educatief standpunt is dat een probleem,” zegt minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer. “Dit gaat erom dat de regels en de wet worden gerespecteerd. Het gebruik van de telefoons is verboden in de klas. Samen met schooldirecteurs, leerkrachten en ouders, moeten we een manier bedenken om leerlingen te beschermen tegen het verlies van concentratie via de schermpjes van hun telefoon,” aldus Blanquer.

Hoe scholen het gsm-verbod precies gaan afdwingen is nog niet duidelijk. Blanquer suggereerde in het verleden al dat scholen kastjes zouden moeten voorzien waar jongeren hun gsm tijdens de lessen in moeten opslaan. “We werken er momenteel aan en het zou op verschillende manieren kunnen werken,” aldus de minister. “Telefoons kunnen nodig zijn voor lesdoeleinden of in geval van nood, dus gsm-toestellen zullen opgeborgen moeten worden.”

Verschillende Franse scholen hebben de voorbije jaren al op eigen initiatief een gsm-verbod ingevoerd.

AFP De Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer.

"Niet haalbaar"

Peep, een van de grootste ouderverenigingen in Frankrijk reageert sceptisch: “We denken niet dat het op dit ogenblik haalbaar is,” zegt directeur Gerard Pommier. “Beeld je een middelbare school met 600 leerlingen in. Gaan ze allemaal hun gsm in een doos stoppen. Waar berg je ze op? En geef je ze op het einde terug?,” merkt hij op. “We moeten meegaan met de tijd. Het zou intelligenter zijn om regels op te stellen en de betekenis ervan te bespreken met de leerlingen,” luidt het bij Peep.

Cyberpesten

Volgens de minister van Onderwijs gaat het echter om een “zaak van volksgezondheid”. “Het is belangrijk dat kinderen jonger dan zeven niet voor die schermpjes zitten,” zegt hij. Bovendien ziet Blanquer in de maatregel ook een middel om cyberpesten aan te pakken. Het verbod zal gelden voor kinderen tot vijftien jaar.